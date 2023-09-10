



Со следующего месяца: израильтянам потребуется разрешение на въезд в Британию



В октябре этого года Великобритания представит новое разрешение на въезд, которое будет называться ETA UK (Electronic Travel Authorization). Это является частью плана полной дигитализации въезда в страну, которую планируется ввести в действие к концу 2024 года.



Как и в случае с американской системой ESTA, для получения разрешения на въезд в Великобританию въезжающие в страну должны будут предварительно зарегистрироваться в системе ETA в режиме онлайн. Однако система будет вступать в силу постепенно для каждой страны, и пока неизвестно, когда именно граждане Израиля должны будут подать заявление.



Если для путешественников из Катара процедура ETA станет обязательной уже в октябре этого года, то для граждан ЕС, включая израильских граждан с европейским паспортом, ранняя онлайн-регистрация будет обязательной только в 2024 году, хотя точная дата пока неизвестна. Однако точно известно, что к февралю 2024 года въезд в Великобританию из Бахрейна, Иордании, Кувейта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана будет невозможен без ETA.



Путешественники, прибывающие в Великобританию и Северную Ирландию, должны предоставить личные данные, такие как имя, дата рождения, гражданство, сведения о поездке и паспортные данные. Кроме того, пассажирам необходимо иметь при себе действующий паспорт, адрес электронной почты для получения подтверждения и кредитную карту для оплаты пошлины в размере 10 фунтов стерлингов, что составляет чуть менее 50 шекелей.



После регистрации должно пройти около 48 часов, прежде чем подтверждение регистрации поступит на ваш личный почтовый ящик. Для въезда в страну путешественникам достаточно иметь паспорт, указанный в анкете.



Предполагается, что ETA будет действовать не менее двух лет и позволит многократно въезжать в Великобританию в течение этого времени. В настоящее время гражданам большинства стран, не требующих визы, разрешено находиться в Великобритании до шести месяцев. Для более длительного пребывания требуется виза.

