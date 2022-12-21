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СМИ: Греция "закрыла небо" для самолетов из Беларуси
21.12.2022 21:57 Ольга Белозерова

СМИ: Греция "закрыла небо" для самолетов из Беларуси

Греция решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Республики Беларусь. 

Об этом сообщает издание Pentapostagma.

По информации издания, такое решение связано с ростом опасений по поводу возможного прямого участия Беларуси в войне против Украины.

Власти Греции утвердили директиву, в которой говорится: "В соответствии с решением совета самолетам, эксплуатируемым авиаперевозчиками Беларуси, запрещается посадка, взлет с территории Греции или пролет над ее территорией". 

Кроме этого, в директиве говорится, что греческие авиаперевозчики не должны выполнять рейсы в Минск и залетать в воздушное пространство Беларуси.

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