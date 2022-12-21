



СМИ: Греция "закрыла небо" для самолетов из Беларуси

Греция решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Республики Беларусь.



Об этом сообщает издание Pentapostagma.



По информации издания, такое решение связано с ростом опасений по поводу возможного прямого участия Беларуси в войне против Украины.



Власти Греции утвердили директиву, в которой говорится: "В соответствии с решением совета самолетам, эксплуатируемым авиаперевозчиками Беларуси, запрещается посадка, взлет с территории Греции или пролет над ее территорией".



Кроме этого, в директиве говорится, что греческие авиаперевозчики не должны выполнять рейсы в Минск и залетать в воздушное пространство Беларуси.