СМИ: Греция "закрыла небо" для самолетов из Беларуси
Греция решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Республики Беларусь.
Об этом сообщает издание Pentapostagma.
По информации издания, такое решение связано с ростом опасений по поводу возможного прямого участия Беларуси в войне против Украины.
Власти Греции утвердили директиву, в которой говорится: "В соответствии с решением совета самолетам, эксплуатируемым авиаперевозчиками Беларуси, запрещается посадка, взлет с территории Греции или пролет над ее территорией".
Кроме этого, в директиве говорится, что греческие авиаперевозчики не должны выполнять рейсы в Минск и залетать в воздушное пространство Беларуси.