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Смарт-проездные: Финляндия начинает эксперимент с цифровыми документами | Фото: twitter
29.08.2023 05:31 Дара Киевская

Смарт-проездные: Финляндия начинает эксперимент с цифровыми документами

Финская пограничная служба начала тестировать цифровые проездные документы для пассажиров Finnair, отправляющихся в Великобританию.

Это позволит ускорить пограничный контроль. Однако тестирование доступно только в аэропорту Хельсинки. Цифровой проездной документ DTC, аналог физического паспорта, проходит мировое тестирование впервые, сообщает SchengenVisaInfo.

В случае успеха, это может облегчить процесс путешествий и избавить пассажиров от необходимости иметь физические документы. Тестирование цифровых проездных продлится до конца февраля 2024 года.

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