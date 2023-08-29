



Смарт-проездные: Финляндия начинает эксперимент с цифровыми документами

Финская пограничная служба начала тестировать цифровые проездные документы для пассажиров Finnair, отправляющихся в Великобританию.



Это позволит ускорить пограничный контроль. Однако тестирование доступно только в аэропорту Хельсинки. Цифровой проездной документ DTC, аналог физического паспорта, проходит мировое тестирование впервые, сообщает SchengenVisaInfo.



В случае успеха, это может облегчить процесс путешествий и избавить пассажиров от необходимости иметь физические документы. Тестирование цифровых проездных продлится до конца февраля 2024 года.