



Скрытые сборы обходятся дороже, чем билет на самолет: Как этого избежать

Европейские авиакомпании используют много ловушек, и когда вы начинаете бронировать билет с одной ценой, к концу процесса бронирования стоимость билета может увеличиться в два или даже три раза.



Согласно исследованию NetVoucherCodes, 97% европейских авиакомпаний имеют хотя бы одну скрытую услугу. Наиболее распространенным предложением является выбор места – дополнительную плату за это взимают 94% европейских авиакомпаний. Согласно исследованию, больше всего скрытых услуг у авиакомпании Ryanair, пассажиры которой при бронировании билетов платят до 344% только за дополнительные опции. В среднем пассажир Ryanair платит 9,30 евро за выбор места, 26,30 евро – за зарегистрированный багаж, 17 евро – за ручную кладь. Если в самом начале стоимость билетов составляет примерно 21,50 евро, то только дополнительные сборы могут составить более 50 евро.



На втором месте находится авиакомпания Wizz Air, у которой скрытые услуги на 272% превышают первоначальную стоимость авиабилета. На третьем месте оказался EasyJet – финальная стоимость билета на 170% выше, чем в начале бронирования.



"Чтобы избежать платы за багаж, постарайтесь уместить все свои вещи в ручную кладь", – рассказала эксперт NetVoucherCodes Ребекка Бэббингтон. "У бюджетных авиакомпаний ручная кладь обычная бесплатная, но все равно старайтесь собирать вещи с умом, чтобы не получилось перевеса".



Следует также заранее изучить, сколько нужно заплатить за выбор места в разных авиакомпаниях. Если вас не беспокоит, где именно вы будете сидеть, рассмотрите возможность пропустить опцию “выбора места“. Иногда места можно выбрать бесплатно за 24 часа до вылета.



“Если вы путешествуете группой, бронируйте билеты вместе, чтобы увеличить свои шансы на то, что вас посадят рядом без дополнительных сборов”, – добавила Бэббингтон.



Если в билет не включено питание, с целью экономии следует взять с собой еду и бутылку с водой. Обязательно ознакомьтесь с правилами авиакомпании, чтобы не распечатывать билеты в аэропорту. Некоторые авиакомпании, например, Ryanair, требуют распечатать посадочный билет или загрузить электронную версию программы.