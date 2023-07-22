



Сколько стоит неделя роскошного отдыха в отелях Европы

Роскошные люксы, индивидуальное обслуживание и потрясающие виды делают некоторые отели по всей Европе самыми дорогими.



В то время как некоторые сосредотачиваются на предоставлении отличного сервиса, а другие делают все возможное, чтобы их гости получили незабываемые впечатления, стоимость таких предложений отдыха может быть высокой. Цена зависит от предлагаемых услуг и от региона.



Данные Hikers Bay показывают, что стоимость роскошного однонедельного отпуска в Европе, независимо от пункта назначения, может составлять от 3000 до 5000 евро. Однако, что может быть интересным относительно таких цен, так это то, что отели в горных районах дороже, чем в прибрежных, сообщает SchengenVisaInfo.



Роскошные отели в Швейцарии считаются самыми дорогими в Европе: ночь в гостинице стоит около 580 евро, а целая неделя отдыха обойдется около 6400 евро.



С другой стороны, самую доступную роскошь можно найти в пятизвездочных отелях в странах Южной Балтии, таких как Эстония и Литва. Также цены на еду, напитки, билеты и другие услуги могут варьироваться в зависимости от типа путешествия.



Кроме того, цены постоянно меняются, а это означает, что фиксированная цена недельного пребывания в роскошных отелях Европы сильно зависит от косвенных причин, таких как сезон и спрос.



Франция - среди самого популярного и дорогого отдыха в Европе. Роскошный отель во Франции может стоить до 4300 евро в неделю, при этом 400 евро - это средняя стоимость одной ночи проживания в таких местах размещения.



Исландия является вторым самым дорогим направлением в Европе, поскольку она стоит около 5300 евро за недельное пребывание, как и в Австрии, где пятизвездочные отели берут около 370 евро за ночь или почти 4000 евро в общей сложности.



Популярные места, такие как Италия, могут просить с гостей 3300 евро за одну неделю роскошного отдыха, а ночь может стоить 300 евро. Точно так же испанские роскошные отели берут около 2600 евро за недельное пребывание, а пребывание в португальских отелях может стоить до 1900 евро.



Тем не менее, Хорватия, которая становится все более популярным направлением, берет за недельное пребывание значительно больше, чем Португалия - около 3000 евро, а проживание на одну ночь стоит примерно 300 евро.



Самые дешевые роскошные отели расположены в основном в Юго-Восточной Европе и странах Балтии



В то время как Польша считается страной с самыми низкими ценами на роскошные отели - более 100 евро за ночь и примерно 1400 евро за неделю пребывания, две страны Юго-Восточной Европы - Румыния и Болгария - считаются одними из самых доступных.



Одна ночь в роскошных отелях в Румынии стоит 130 евро (1600 евро за одну неделю), в то время как болгарские отели берут 1700 или 140 евро за ночь.



Эстония и Литва имеют самые доступные цены на роскошный отдых в течение одной недели, около 1900 евро соответственно, в то время как латвийские отели берут около 2000 евро за продолжительность пребывания.



Стоит отметить, что некоторые роскошные отели в таких странах, как Черногория и Мальта, которые пользуются все большим спросом, могут стоить около 2500 евро, но в Албании более доступные цены и не менее красивые достопримечательности. Недельное пребывание в роскошных отелях Албании может стоить 1300 евро, а проживание на одну ночь - до 100 евро.