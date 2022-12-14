



Сколько израильтяне тратят времени на ожидание общественного транспорта

Исследование, проведенное приложением общественного транспорта Moovit, показывает, что израильтяне ждут прибытия автобуса или поезда в среднем 14 минут.



Об этом сообщает Times of Israel.



Эти данные ставят Израиль примерно в середину рейтинга из 24 стран, участвовавших в опросе. Возглавил рейтинг Гонконг, где пассажиры обычно ждут около девяти минут, а в конце списка оказалась Мексика, где среднее время ожидания составляет 23 минуты.



Кроме этого, Израиль оказался на первом месте по среднему расстоянию, пройденному на общественном транспорте - 19 километров за поездку. Это можно объяснить тем фактом, что многие городские автобусные маршруты проходят по длинным и извилистым маршрутам.