



Сколько израильтян не имеют права на въезд в США без визы

В настоящее время воспользоваться возможностью въезда в США без визы не могут около 1,8 миллиона израильтян.



По данным газеты Globes, об этом свидетельствует отчет Управление народонаселения и миграции.



Дело в том, что программа безвизового въезда в США рассчитана на обладателей биометрических паспортов, которые действительны на 10 лет. А у 1,8 мон граждан такого документа нет, в связи с чем они не могут заполнить форму через систему ESTA для получения электронного разрешения на въезд сроком до 90 дней.



"Мы хотим разъяснить, что обладатели действующей американской визы и действительного паспорта, не являющегося биометрическим, не будут обязаны заменять свои паспорта на этом этапе и смогут въехать в США по визе, пока и виза, и паспорт остаются действительными", - пояснили в управлении.