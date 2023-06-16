



Скандал вокруг "Тель-Авив - Палестина": в Ryanair принесли извинения

Исполнительный директор авиакомпании Ryanair принес извинения после скандала, разгоревшегося вокруг стюардессы, которая обозвала Тель-Авив "палестинским городом".



По данным ВВС, Эдди Уилсон сказал еврейской правозащитной группе "Центр Симона Визенталя", что бортпроводница допустила "невинную ошибку".



В связи со скандалом он написал послу Израиля в Ирландии, заявив, что Еврейское Государство является важным партнером для Ryanair.



По словам Уилсона, 10 июня во время рейса из Болоньи в Тель-Авив стюардеса "допустила невинную ошибку", объявив, что рейс скоро приземлится в "Палестине". Исполнительный директор авиакомпании заверяет, что политического подтекста не было.



Он также пожаловался, что бортпроводницу некоторые пассажиры продолжили оскорблять даже после того, как они извинилась. Пришлось даже вызвать полицию.

