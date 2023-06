Singapore Airlines в пятый раз признана лучшей авиакомпанией мира

Singapore Airlines была признана лучшей авиакомпанией мира на церемонии вручения наград World Airline Awards 2023. Это пятый раз, когда авиакомпания получает титул “Авиакомпания года” за 23-летнюю историю награждения.



Премия World Airline Awards 2023 была объявлена на торжественной церемонии, которая состоялась в легендарном Музее авиации и космонавтики на Парижском авиасалоне. Как уже принято на церемонии вручения наград World Airline Awards, многие бортпроводники в униформе демонстрировали корпоративные бренды авиакомпаний.



Премия World Airline Awards, широко известная как “Оскар в авиационной отрасли”, началась в 1999 году и остается полностью независимой и беспристрастной, поскольку все расходы на опросы клиентов и награждение оплачиваются организаторами Skytrax.



Семикратный обладатель престижной награды “Авиакомпания года” Qatar Airways заняла 2-е место в мире в 2023 году, при этом ANA All Nippon Airways заняла третье место, Emirates — четвертое, а Japan Airlines — пятое место из более чем 325 авиакомпаний, включенных в результаты опроса.

Среди крупных победителей конкурса были Qatar Airways, получившие девять наград, а Singapore Airlines также получила девять наград. В Северной Америке Delta Air Lines добилась успеха в Северной Америке, получив шесть наград. В Европе доминировала Turkish Airlines, получившая четыре награды, в том числе титул “Лучшая авиакомпания Европы”.



Qatar Airways продолжила доминировать в бизнес-классе, завоевав награды за лучший в мире бизнес-класс, лучшее в мире место в бизнес-классе, лучший в мире зал ожидания для бизнес-класса (зал Al Mourjan в международном аэропорту Хамад), лучшее в мире питание в бизнес-классе и Лучшая авиакомпания Ближнего Востока.



Singapore Airlines доминировали в номинациях “Лучший в мире первый класс”, “Лучшее в мире место в первом классе”, “Лучшие в мире комфортные удобства в первом классе” и заняли первое место в номинации “Лучшая авиакомпания Азии”.



ANA All Nippon Airways заняла третье место в глобальном рейтинге и повторяет свои прежние успехи, получая награды в номинациях “Лучшие аэропортовые услуги в мире” и “Самая чистая авиакомпания в мире”.



Kuwait Airways получает награду 2023 года как самая совершенная авиакомпания в мире, опередив StarLux на 2-м месте и PLAY на 3-м месте. Эта награда отражает улучшение качества авиакомпании во всей программе наград, оценивая изменение авиакомпании в глобальном рейтинге и ее результаты в различных категориях наград.

AirAsia была неоднократным обладателем награды “Лучшая бюджетная авиакомпания мира”, титул, который она получала каждый год с 2010 года. Scoot получила награду как лучшая бюджетная авиакомпания мира для дальнемагистральных рейсов.



Volotea была названа лучшей бюджетной авиакомпанией в Европе, что является одним из самых конкурентоспособных рынков бюджетных авиакомпаний в мире.



В 2023 году была учреждена новая награда за самую дружелюбную к семье авиакомпанию в мире, которую выиграла Air Canada.



Компания Garuda Indonesia получила главный приз “Лучший бортпроводник в мире”– компания в шестой раз добилась успеха в этой категории.

Plaza Premium сохраняет свой статус победителя, получая награду как “Лучший в мире независимый оператор залов ожидания в аэропортах”.

Cathay Pacific добилась заметных успехов в 2023 году, поскольку они впервые были признаны “Лучшими в мире развлечениями на борту”.



EVA Air получила награду за “Лучший в мире премиум-эконом-класс” и “Лучшее питание премиум-эконом-класса“.



Japan Airlines занимает первое место в экономическом классе, получив награду за “Лучший в мире эконом-класс“, а также награду за “Лучшее место в эконом-классе в мире“ .



Награды за “Лучшую региональную авиакомпанию” присуждаются получила Bangkok Airways.



Поднявшись в рейтинге в 2023 году, австралийская авиакомпания Rex Airlines получила награду “Лучшая региональная авиакомпания Австралии/Тихоокеанского региона”.



Fiji Airways впервые получила награду “Лучшая авиакомпания в Австралии/Тихоокеанском регионе” и “Лучшую службу персонала авиакомпании в Австралии/Тихоокеанском регионе”.



В регионе Индии/Южной Азии безраздельно господствует Vistara , которая снова была названа победителем в номинации “Лучшая авиакомпания в Индии/Южной Азии”, а также в номинации “Лучшее обслуживание персонала авиакомпании в регионе”.



IndiGo по-прежнему занимает первое место в рейтинге “Лучших бюджетных авиакомпаний Индии и Южной Азии”.



В Северной Америке Delta Air Lines была признана “Лучшей авиакомпанией в Северной Америке” в дополнение к “Лучшему обслуживанию персонала авиакомпании” в регионе. Sun Country Airlines впервые становится “Лучшей бюджетной авиакомпанией Северной Америки“, пишет Skytrax.



Alaska Airlines стала “Лучшей региональной авиакомпанией в Северной Америке“ . Air Transat стала еще одним крупным победителем из Северной Америки после того, как была названа “Лучшей в мире авиакомпанией для отдыха“.



Относительным новичком на рынке является казахстанская авиакомпания FlyArystan , получившая награду как “Лучшая бюджетная авиакомпания в регионе Центральной Азии/СНГ“.



Эфиопские авиалинии в шестой раз получили награду “Лучшая авиакомпания Африки“ .



Hainan Airlines в 12- й раз была признана “Лучшей авиакомпанией Китая“ , а также получила награду за “Лучший персонал авиакомпании в Китае“ .



Топ-20 авиакомпаний мира в 2023 году

Singapore Airlines

Qatar Airways

ANA All Nippon Airways

Emirates

Japan Airlines

Turkish Airlines

Air France

Cathay Pacific

EVA Air

Korean Air

Hainan Airlines

Swiss Int’l Air Lines

Etihad Airways

Iberia

Fiji Airways

Vistara

Qantas Airways

British Airways

Air New Zealand

Delta Air Lines