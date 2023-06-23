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Singapore Airlines признаны лучшей авиакомпанией мира в 2023 году
23.06.2023 05:28 Дара Киевская

Singapore Airlines признаны лучшей авиакомпанией мира в 2023 году

Компания Skytrax в своем ежегодном исследовании авиакомпаний назвала лучшей авиакомпанией мира Сингапурские авиалинии - Singapore Airlines.  

Авиакомпания Qatar Airways заняла второе место с лучшим в мире бизнес-классом и лаундж-зонами.  

Третье место получила крупнейшая авиакомпания Японии, основанная в 1952 году - Nippon Airways. 

Лучшей авиакомпанией США оказалась Delta, занявшей 20-е место в мировом рейтинге, передает Голос Америки.

American Airlines заняла 82-е место, уступив United (49), JetBlue (55) и Southwest (60).

 

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