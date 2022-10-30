



Швейцарцы запустили самый длинный пассажирский поезд в мире



В субботу швейцарская железнодорожная компания установила рекорд, запустив самый длинный пассажирский поезд в мире по одному из живописнейших маршрутов через Альпы.



Поезд компании Rhaetian Railway длиной 1,9 км, состоящий из 100 вагонов, отправился по маршруту Альбула/Бернина из Преды в Берген.



Маршрут был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2008 году и проходит через 22 туннеля в горах и 48 мостов, включая изогнутый виадук Ландвассер.



Весь путь занял чуть больше часа. Энтузиасты железной дороги выстроились вдоль долины, чтобы посмотреть, как 25 секций поезда проходят через Альпы около 25 километров.Директор Ретийской железной дороги Ренато Фашиати сказал, что попытка установить рекорд была призвана подчеркнуть некоторые инженерные достижения Швейцарии и отметить 175-летие швейцарских железных дорог.