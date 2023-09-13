



Штраф 200 евро: На испанском курорте придумали новое правило для туристов

На популярном среди туристов побережье Коста-Бланка в провинции Аликанте на юго-востоке Испании отдыхающие могут быть оштрафованы на 200 евро за нарушение нового правила.



Такое наказание могут понести туристы, пойманные на покупку товаров у нелицензированных уличных торговцев в курортном городе Торревьесе, которое является одним из главных туристических направлений региона.



Нелицензированные уличные торговцы часто продают свои товары прямо на улице, просто подходя с предложениями к загорающим на пляже туристам или посетителям баров на летних площадках. Прежде всего, они продают солнцезащитные очки, головные уборы и одежду, которые являются подделками товаров популярных брендов.



Это уже второй этап борьбы с таким бизнесом. До этого полиция сосредоточила свое внимание на нелицензированных продавцах, чтобы конфисковать у них какие-либо контрафактные товары. Теперь они решили взяться и за покупателей, ведь, как говорится, спрос рождает предложение. Советник по полиции, безопасности и чрезвычайным ситуациям города Торревьехе Федерико Аларкон отметил, что данная кампания, прежде всего, была разработана для информирования туристов, которые могут не знать, что нарушают закон.