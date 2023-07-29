



Шрифт Брайля появится в салонах самолетов крупнейшей авиакомпании в мире

Одна из крупнейших авиакомпаний в мире United Airlines стала первой, которая добавит шрифт Брайля в интерьеры салонов самолетов для слабовидящих, сообщает CNN.



“Добавляя больше тактильных обозначений в интерьерах наших самолетов, мы делаем полеты более доступными и удобными, и от этого все только выиграют. Найти свое место в самолете или добраться до туалета – это то, что большинство из нас воспринимает как должное, но для миллионов наших клиентов самостоятельно сделать это может быть сложно”, – заявила исполнительный вице-президент и главный директор по обслуживанию клиентов авиакомпании Линда Джоджо.



Отмечается, что американская United Airlines будет использовать шрифт Брайля для обозначения номеров рядов и мест, а также расположения туалетов.



Кроме того, авиакомпания работает с Национальной федерацией слепых (NFB) и Американским советом слепых (ACB), чтобы предложить другие способы удовлетворения потребностей незрячих пассажиров на борту.



