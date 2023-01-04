



Сфера туризма восстанавливается: сколько иностранцев прибыло в 2022 году

В 2022 году Израиль посетило более 2,67 миллиона иностранных туристов.



О росте посещаемости страны, пострадавшей от пандемии коронавируса, сообщает министерство туризма.



В 2020 году в Израиль прибыло всего 831 000 иностранцев, в 2021-м — всего 397 тысяч. До пандемии, в 2019 году, в Израиле был зафиксирован рекорд в туристической отрасли. Тогда в страну прибыло более 4,55 миллиона иностранцев.



В прошлом году рост числа туристов принес отличный доход - 13,5 миллиардов шекелей от въездного туризма.



Больше всего путешественников из-за рубежа прибыло в октябре 2022 года - около 333 500 человек. Самым слабым месяцем был январь.

