



Сфера туризма в Израиле приближается к уровню до пандемии

Сфера туризма в Израиле постепенно восстанавливается до уровня, который наблюдался до пандемии коронавируса.



По данным Globes, об этом свидетельствует отчет Центрального статистического бюро.



Уточняется, что за первые три месяца текущего года Израиль посетили 966 200 иностранцев. За тот же период прошлого года было всего 309 700 иностранных гостей. До пандемии, в 2019 году, наблюдался рекордный показатель - 1,1 млн посетителей.



В марте 2023 года в Израиль въехало 375 600 иностранцев. Из них 351 900 туристов остановились хотя бы на одну ночь. Годом ранее было 172 300 иностранных гостей, из которых 170 700 останавливались как минимум на одну ночь. До пандемии страну посетили 456 400 гостей, из них 425 800 останавливались хотя бы на одну ночь.



Между тем, количество израильтян, выезжающих за границу, превышает допандемический уровень. За первые три месяца этого года граждане страны совершили 1,9 млн поездок за границу, а в феврале - 746 300.



Ранее министерство туризма объявило об ожиданиях 60 тысяч туристов на Песах.

