



Северный комплекс- стратегический проект развития туризма на севере Израиля



Министр Галилеи и Негева и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф объявил о старте проекта "Северный комплекс".



Проект позволяет местным властям совместно с турфирмами продвигать стратегические туристические и культурные проекты для расширения и укрепления туризма.



Более 90 органов власти, включая региональные советы, местные советы, кластеры и города Галилеи, Голан и Эмеким, представят свои экспозиции в крупнейшем комплексе, созданном Управлением по развитию Галилеи и Министерством Негева, Галилеи и национальной устойчивости в рамках IMTM2023, крупнейшей международной туристической выставки в Израиле, объединяющей сотни туристических организаций из Израиля и мира, которая пройдет с 14 по 15 февраля 2023 года в комплексе выставочных площадок в Тель-Авиве.







В рамках выставки "Северный комплекс" уникальные туристические продукты, начиная от кулинарии, достопримечательностей, сельскохозяйственного туризма, социального туризма, наследия и истории, искусства и культуры, уникальных центров интересов, гидов и туров в различных областях, наряду с винным туризмом, оливковым туризмом, спортивным туризмом, сельскохозяйственным туризмом и многим другим. Среди местных властей, которые впервые представят туристические и культурные продукты, еще не представленные местной и международной аудитории, - деревня Раджар на ливанской границе, которая недавно впервые открыла свои двери для израильтян, наряду с Шааб, Рош Пина, Йесод Ха-Маале, Кирьят Шмоной, Фасута и многими другими.



Более подробную информацию можно найти на сайте Управления по развитию Галилеи - https://www.galil.gov.il/.