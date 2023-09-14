



Семья решила жить в дикой природе по видео из YouTube: все погибли

Две женщины и мальчик-подросток были найдены мертвыми после того, как отправились в горы, чтобы жить за пределами цивилизации, используя только знания из обучающих программ на YouTube.



Частично мумифицированные тела 42-летней Ребекки "Бекки" Вэнс, ее 14-летнего сына и ее 41-летней сестры Кристины были недавно обнаружены в туристическом кемпинге в Национальном лесу Ганнисон. Прошлым летом Бекки убедила своего сына и сестру жить вне цивилизации, в дикой местности, оторванной от общества, к которому, по ее мнению, они больше не принадлежали, пишет Nakonu.com.



Несмотря на то, что они часами смотрели видеоролики о выживании вне цивилизации на YouTube и по телевидению, у них было очень мало опыта выживания на открытом воздухе, и они недостаточно подготовились, прежде чем отправиться в дикую местность. Когда их обнаружили, стало очевидно: этим людям не удалось построить убежище, кроме палатки, да и в качестве припасов у них были лишь консервы и лапша.



"Последний раз они ходили в поход, когда мы были детьми, - сказала сестра Ребекки Тревала Хара. - Мне хотелось, чтобы они потренировались. Вы можете посмотреть на YouTube, и там есть кое-что хорошее о выживании, но читать это, смотреть или что-то еще - это совершенно не то же, что делать это и жить вдали от цивилизации".



У участников большинства обучающих программ по выживанию и телешоу была тревожная кнопка, которую главные герои могли нажать для вызова помощи, но у матери-одиночки и ее семьи не было возможности связаться со спасателями.



Коронеры не смогли определить, как эта троица встретила свой конец, но наиболее вероятными сценариями являются воздействие чрезвычайно низких температур и недоедание. Исследование лагеря показало, что все трое работали над укрытием типа "LAN-TO", чтобы защититься от непогоды, имея в качестве альтернативы только палатку.



Тревала и ее муж Томми, которые пытались отговорить Ребекку и Кристину от их плана, полагают, что две сестры и мальчик-подросток, вероятно, преуспели в первые несколько месяцев после того, как покинули Колорадо-Спрингс в августе прошлого года, но, когда наступили холода, вероятно, столкнулись с огромными неприятностями.



"Эти горы - чудовище. Если ты не знаешь, как с ними справиться, они справятся с тобой, - рассказал Томми. - Даже самому заядлому любителю активного отдыха пришлось бы очень трудно. Вероятно, это самое суровое место по эту сторону западного склона с самой холодной погодой в штате".



Тревала Хара рассказала NBC News, что ее сестра Ребекка приняла радикальное решение забрать сына из общества, которое она больше не считала безопасным, особенно после пандемии Covid. К сожалению, она не была готова к изолированному образу жизни в экстремальных условиях, без возможности обратиться к кому-либо за помощью.



"Я просто надеюсь, что история моих сестер научит людей, что нельзя покидать цивилизацию без опыта", - сказал Тревала.



