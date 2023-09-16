



Самые популярные уловки лоукостера, чтобы заставить туристов доплатить за билет

Ирландский лоукостер Ryanair известен как одна из самых бюджетных авиакомпаний мира. В то же время он использует немало уловок, чтобы в конце концов пассажир заплатил больше, чем изначально стоил билет. Издание Sun Online Travel подробно описало четыре наиболее распространенных уловки, с помощью которых цена на рейс Ryanair может возрасти, если пассажиры не будут осторожны.



Дополнительный багаж

Пассажирам, выбирающим базовый тариф Ryanair, разрешается провоз небольшого багажа размером 40 см х 25 см х 20 см, и персонал лоукостера обычно очень тщательно его измеряет в аэропорту. При выборе варианта "только маленькая сумка" пассажиров предупреждают: "Если вы возьмете вторую сумку или если ваша сумка будет слишком велика, чтобы поместиться под сиденьем, с вас будет взиматься сбор в размере до 69,99 евро или эквивалент в местной валюте на выходе на посадку".



Если пассажир поймет, что не сможет поместить все свои вещи в одну маленькую ручную сумку, ему стоит позаботиться об оплате дополнительного багажа на стадии покупки билета, чем позже он решится доплатить за дополнительные сумки, тем дороже это будет стоить. Однако в любом случае это будет дешевле, чем в аэропорту.



Смена имени

Иногда по какой-либо причине пассажиру необходимо сменить имя в авиабилете, но в случае с Ryanair, это будет стоить не менее 130 евро, а то и больше. Так что, возможно, дешевле будет просто сдать билет и купить новый.



Печать посадочного талона

Любой, кто не зарегистрируется на свой рейс онлайн за два часа до запланированного времени вылета, должен будет заплатить почти 65 евро за распечатку посадочного талона в аэропорту, как указано в условиях на веб-сайте авиакомпании.

Чтобы избежать штрафа, пассажиры должны не забыть зарегистрироваться заранее онлайн и взять с собой загруженную или распечатанную версию своего посадочного талона. Кроме того, если пассажир потеряет свой посадочный талон уже в аэропорту, он должен заплатить сбор за повторный выпуск в размере 23 евро.



Габаритные предметы

Большие предметы, такие как музыкальные инструменты и спортивный инвентарь, также значительно увеличат стоимость авиабилета. В аэропорту за них придется заплатить около 75 евро, тогда как при оплате за них на стадии покупки билета их провоз обойдется намного дешевле.