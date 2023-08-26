



Самые опасные аэропорты мира, куда невероятно сложно приземлиться – видео

Международный аэропорт Паро в крошечном гималайском королевстве Бутан считается одним из самых сложных аэропортов для посадки. Аэропорт расположен в долинах предгорий Гималаев, поэтому пилотам, пытающимся приземлиться здесь, необходима специальная подготовка. При подлете к аэропорту взлетно-посадочную полосу можно увидеть только в последнюю минуту после тщательного обзора горы. Она расположена сразу за рекой, что делает посадку очень сложной.

Аэропорт Густава III на знаменитом карибском курортном острове Сен-Бартелеми также считается одним из самых опасных аэропортов мира. Взлетно-посадочная полоса аэропорта, как известно, короткая и составляет чуть менее 650 м, что в сочетании с крутым углом, необходимым для приземления делает посадку очень сложной.На острове Пасхи находится самый удаленный аэропорт в мире, который находится примерно в 3700 км от ближайшего аэропорта, расположенного в Сантьяго, Чили. В результате посадка в аэропорту строго регламентирована – одновременно туда разрешено заходить только одному самолету.Причина этого в том, что в случае поломки одного самолета на взлетно-посадочной полосе для второго самолета просто не будет места, и он застрянет в воздухе.