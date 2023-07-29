



Самые наименее стрессовые аэропорты Европы

Согласно данным StressFreeCarRental, десять аэропортов по всей Европе были выбраны как наиболее подходящие для путешествий.



Критерии выбора наиболее подходящего аэропорта основывались на общем количестве путешественников за год, удаленности от центра города, общем количестве ресторанов в этом районе, ценах на парковку на неделю и рейтинге качества.



Согласно списку, чем меньше пассажиров, тем меньше стресса в аэропорту, а также, чем ближе к городу, тем дешевле такси, передает SchengenVisaInfo.



Два из десяти выбранных в списке аэропортов находятся в Италии, остальные - в других европейских странах.



Аэропорт Биллунда в Дании, аэропорт Люксембург в Люксембурге и международный аэропорт Вильнюса в Литве входят в тройку наименее стрессовых аэропортов из десяти, попавших в список.



Биллунд и Вильнюс насчитали одинаковое количество пассажиров в 2022 году, превысив более трех миллионов путешественников - 3,7 и 3,9 миллиона соответственно. Однако наибольшее количество пассажиров из этих трех стран было зарегистрировано в Люксембурге - более 4-х миллионов человек.



Стоимость парковки на одну неделю была самой высокой в Люксембурге и составила 91,21 евро, в то время как Биллунд оставался намного дешевле (62,41 евро), за ним следовал Вильнюс (45,5 евро).



Ближайшим к центру города был аэропорт в Дании (5,9 км), за ним следовал литовский (6,4 км) и затем Люксембургский аэропорт на расстоянии 7,6 км от центра города.



Ресторанов в Биллунде было пять, в Люксембурге – девять, а в Вильнюсе – десять. Самый высокий рейтинг из 100% получил аэропорт Люксембурга с рейтингом 83% и 34 баллами. При этом наибольшее количество баллов набрал аэропорт Биллунда (39) с более низким рейтингом (80%). Как и Биллунн, Вильнюсский международный аэропорт также получил 80% и 33 балла.



Семь оставшихся стран, входящих в список аэропортов с наименее стрессовым перелетом, а также их общее количество пассажиров в 2022 году:

Испания (аэропорт Менорка) – 3 900 935 человек

Германия (аэропорт Ганновера) – 3 955 425

Великобритания (аэропорт Ньюкасла) – 4 127 000

Греция (международный аэропорт Корфу) - 3 749 106

Норвегия ( аэропорт Тронхейма ) - 3 803 933

Италия (аэропорт Турина) - 4 193 881

Италия (аэропорт Кальяри Эльмас) - 4 396 594

Согласно опросу Priority Pass, в котором изучалось, что больше всего напрягает путешественников, самой большой проблемой оказался страх застрять по пути в аэропорт. Кроме этого, потеря багажа, отсутствие посадки и проблемы с паспортом также беспокоили пассажиров.