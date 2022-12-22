



Самому масштабному мошенничеству в аэропорту Бен-Гурион положат конец



Управление аэропортов 22 декабря опубликовало тендер на эксплуатацию системы такси в аэропорту Бен-Гурион. Теперь поездки из аэропорта будут осуществляться только со счетчиком во время поездки, как это предусмотрено в приказе о надзоре за ценами на продукты и услуги (цены на поездки в такси).



Часы работы в тендере будут 24 часа, семь дней в неделю, 364 дня в году. В тендере могут принять участие станции такси с минимум 100 доступными такси или/и компания, управляющая и эксплуатирующая приложение такси с минимум 100 такси.



В рамках тендера и для обеспечения сервиса на высоком уровне для пассажиров, Управление аэропортов включило предоставление субсидии компании, выигравшей тендер, в размере 6,3 млн шекелей в год.



Около 40% пассажиров, прибывающих в Израиль, добираются на такси из аэропорта Бен Гурион. Ежегодно из аэропорта Бен-Гурион отправляется около 1,7 миллиона такси. Для того чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания пассажиров с коротким графиком в Бен-Гурионе, компания такси будет работать по концессии, которая позволит предоставлять такси в любом количестве в любой момент времени для пассажиров, прибывающих в страну.



Такая компания, согласно разрешению в должна будет иметь приложение для обслуживания пассажиров, позволяющее получить достойное и оперативное обслуживание.



Срок действия разрешения на предоставление услуг составляет пять лет и еще 48 месяцев в качестве опции.

