



Самолету пришлось экстренно приземлиться: пассажира не устроила еда

Самолет United Airlines совершил незапланированную посадку из-за разбуянившегося пассажира бизнес-класса.



По данным The Guardian, рейс вылетел из Хьюстона в Амстердам, однако ему пришлось приземлиться в Чикаго через два часа полета.



Согласно информации Flightradar24, самолету пришлось сбросить топливо, чтобы приземлиться в аэропорту О'Хара. Причиной стал дебош, устроенный взбешенным пассажиром, которому, судя по всему, не понравилась подаваемая еда.

#UA20 from Houston to Amsterdam jettisoning fuel prior to diversion to Chicago due to an unruly passenger. https://t.co/aAyj03wnLY pic.twitter.com/FzGN6090MC — Flightradar24 (@flightradar24) July 10, 2023

В частности, пассажира бизнес-класса не устроило меню, из-за чего он устроил скандал. По словам очевидцев, он выглядел пьяным. В итоге, в Чикаго дебошира встретила полиция.Из-за незапланированной посадки в конечном точке назначения самолет оказался позже на три часа.