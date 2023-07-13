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Самолету пришлось экстренно приземлиться: пассажира не устроила еда
13.07.2023 20:40 Алина Груднева

Самолету пришлось экстренно приземлиться: пассажира не устроила еда

Самолет United Airlines совершил незапланированную посадку из-за разбуянившегося пассажира бизнес-класса.

По данным The Guardian, рейс вылетел из Хьюстона в Амстердам, однако ему пришлось приземлиться в Чикаго через два часа полета.

Согласно информации Flightradar24, самолету пришлось сбросить топливо, чтобы приземлиться в аэропорту О'Хара. Причиной стал дебош, устроенный взбешенным пассажиром, которому, судя по всему, не понравилась подаваемая еда.


В частности, пассажира бизнес-класса не устроило меню, из-за чего он устроил скандал. По словам очевидцев, он выглядел пьяным. В итоге, в Чикаго дебошира встретила полиция.

Из-за незапланированной посадки в конечном точке назначения самолет оказался позже на три часа.

 

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