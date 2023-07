Самолету пришлось экстренно приземлиться: пассажира не устроила еда

Самолет United Airlines совершил незапланированную посадку из-за разбуянившегося пассажира бизнес-класса.



По данным The Guardian, рейс вылетел из Хьюстона в Амстердам, однако ему пришлось приземлиться в Чикаго через два часа полета.



Согласно информации Flightradar24, самолету пришлось сбросить топливо, чтобы приземлиться в аэропорту О'Хара. Причиной стал дебош, устроенный взбешенным пассажиром, которому, судя по всему, не понравилась подаваемая еда.

#UA20 from Houston to Amsterdam jettisoning fuel prior to diversion to Chicago due to an unruly passenger. https://t.co/aAyj03wnLY pic.twitter.com/FzGN6090MC