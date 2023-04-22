



Самолет вернули в аэропорт спустя 2 часа полета из-за поломки туалетов

Самолет летевший из Вены в Нью-Йорк повернул обратно после того, как спустя 2 часа полета, экипаж обнаружил, что пять из восьми туалетов на борту не работают, сообщает The Insider.



На борту Boeing 777 находилось около 300 пассажиров. Все они получили билеты на другие рейсы. Представитель авиакомпании сообщил, что это первый случай, когда сломанные туалеты стали причиной отмены рейса Austrian Airlines. В настоящее время самолет вновь находится в эксплуатации.



Издание отмечает, что пассажирские рейсы обычно направляются в ближайший аэропорт, когда их туалеты сломались или забились.



