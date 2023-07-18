



Самолет или поезд: Как выгоднее путешествовать по Европе

Портал Which? сравнил несколько популярных туристических направлений Европы, узнав, смогут ли путешественники сэкономить, если предпочтут поезд, а не самолет. В ходе анализа выяснилось, что семья из четырех человек сможет сэкономить до 115 евро, а большая семья – до 587 евро.



Эксперты сравнили цены на трех европейских маршрутах: Париж-Вена, Брюссель-Вена и Брюссель-Берлин. Цена дешевого отдельного купе сравнивалась со стоимостью самых дешевых билетов на самолет в первую неделю августа.



Линии Париж-Вена и Брюссель-Вена обслуживаются крупнейшей в Европе компанией Nightjet, занимающейся поездами дальнего следования. Если на отдых отправляются два человека, то выгоднее лететь самолетом, а вот семьи с двумя или тремя детьми – поездом.



Линию Брюссель-Берлин обслуживает компания European Sleeper. Билет на поезд получается немного дороже, чем перелет и ночлег в пункте назначения.



Портал Which? признал, что хотя по всей Европе открывается все больше новых междугородных железнодорожных маршрутов, билеты на поезд многим до сих пор не по карману.



“Наше исследование показало, что одиноким путешественникам и парам придется платить за поезд гораздо больше. Однако хорошая новость состоит в том, что семьи и большие группы могут существенно сэкономить, путешествуя на поезде”, – говорится в исследовании издания.