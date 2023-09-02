



Самая загадочная страна: Бутан вдвое снижает налог, чтобы привлечь туристов

Власти Бутана заявили, что снижают туристический налог в 2 раза, чтобы привлечь больше туристов. Королевство в Гималаях известно фантастическими пейзажами, буддийскими практиками, а также тем, что последовательно и принципиально делало ставку на элитарный туризм высшего качества.



"Новая структура сбора, ранее установленная на фиксированной ставке, обещает обеспечить баланс между развитием туризма и поддержкой культурных и экологических ценностей Бутана", – заявляют в местных СМИ.



Ожидается, что решение о снижении туристического сбора будет иметь двойной эффект. Во-первых, по прогнозам, это приведет к резкому увеличению количества туристов, что придаст новую энергию местной экономике. Во-вторых, это может привлечь более разнообразный круг путешественников, включая исследователей с ограниченным бюджетом и семьи, которые ищут полезный отдых.



“Хотя снижение платы может привлечь больше посетителей, правительство также приняло меры, чтобы гарантировать, что культурная целостность и природная красота нации не будут поставлены под угрозу. Вводятся более строгие правила ответственного туризма, которые поощряют путешественников стать активными участниками сохранения наследия Бутана”, – добавляют в СМИ.



Страна интересна тем, что провозгласила "экологическую диктатуру" задолго до того, как это стало мейнстримом. Еще один забавный факт – 9 статья основного закона Бутана провозглашает счастье граждан как главную ценность государства. В стране реально существует Министерство Счастья, регулярно изучающее, насколько довольны граждане своим благосостоянием и уровнем жизни.