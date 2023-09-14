



Самая красивая в Израиле: в Тель-Авиве открылась набережная-парк



После десяти лет планирования, укладки и обустройства на этой неделе открылась прибрежная парковая набережная в Тель-Авиве между пляжем Тель-Барух на юге и пляжем Ха Цок на севере. Протяженность новой дощатой дорожки, составляет около двух километров, и она представляет собой недостающий участок, соединяющий последовательность прибрежных дощатых дорожек от Бат-Яма до Герцлии.



Прибрежный променад является первым и готовым этапом прибрежного парка - природного парка площадью 500 дунамов, который открывает общественности доступ к впечатляющей прибрежной гряде Куркар, обеспечивает уникальные впечатления от захватывающих пейзажей с видом на береговую линию и знакомство с местной флорой и фауной.



Кроме того, у набережной есть еще одна важная роль - она является местом уединения и покоя для жителей города от суетной городской жизни. В настоящее время муниципалитет также работает над созданием центра для посетителей, который будет построен на территории бывшей военной базы.