



С рейса, летевшего в Британию, сняли почти два десятка пассажиров: что произошло

С рейса авиакомпании easyJet, отправившегося с острова Лансароте в Ливерпуль, сняли 19 пассажиров из-за перегрузки.



По данным ВВС, в связи с ситуацией вылет задержался на два часа в ночь на 6 июля.



"Тяжелый самолет в сочетании с довольно короткой взлетно-посадочной полосой и текущими неблагоприятными условиями на Лансароте означает, что мы не можем взлететь. Есть много факторов, влияющих на полет — очень жарко, ветер, направление не очень удачное", – пояснил пилот.



В итоге, часть добровольцев пришлось высадить. Им предложили компенсацию в размере до 500 евро или отправиться в Ливерпуль на другом самолете.

