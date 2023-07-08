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С рейса, летевшего в Британию, сняли почти два десятка пассажиров: что произошло
08.07.2023 03:34 Алина Груднева

С рейса, летевшего в Британию, сняли почти два десятка пассажиров: что произошло

С рейса авиакомпании easyJet, отправившегося с острова Лансароте в Ливерпуль, сняли 19 пассажиров из-за перегрузки.

По данным ВВС, в связи с ситуацией вылет задержался на два часа в ночь на 6 июля.

"Тяжелый самолет в сочетании с довольно короткой взлетно-посадочной полосой и текущими неблагоприятными условиями на Лансароте означает, что мы не можем взлететь. Есть много факторов, влияющих на полет — очень жарко, ветер, направление не очень удачное", – пояснил пилот.

В итоге, часть добровольцев пришлось высадить. Им предложили компенсацию в размере до 500 евро или отправиться в Ливерпуль на другом самолете.
 

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