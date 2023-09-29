



Ryanair отменил тысячи рейсов в новом расписании: что случилось

Из-за проблем с поставкой новых самолетов Boeing авиакомпания Ryanair была вынуждена внести изменения в планы зимних полетов. Сейчас авиакомпания обещает, что изменения пока не будут иметь масштабного характера, сообщает Reuters.



В заявлении Ryanair говорится, что в период с сентября по декабрь компания получит 27 новых самолетов. Однако их производство на заводе в американском штате Канзас заняло больше времени, чем ожидалось. Кроме того, возникли проблемы со службами по ремонту и поставке самолетов. В результате авиакомпании будет поставлено лишь 14 самолетов из 27. В связи с этим в период с конца октября будет отменена часть запланированных рейсов, пассажиры будут уведомлены по электронной почте в ближайшие дни, сообщила Ryanair.



"На данном этапе мы не верим, что эти проблемы по доставке повлияют на нашу цель на этот год, которая заключается в обслуживании 183,5 миллиона пассажиров", – заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.



Он добавил, что если трудности по доставке сохранятся и в новом году, авиакомпании, вероятно, придется снизить целевой показатель. Акции Ryanair вчера упали на 1,4%.