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Румыния тоже рекомендует своим гражданам немедленно покинуть Ливан
22.10.2023 12:45 Алина Груднева

Румыния тоже рекомендует своим гражданам немедленно покинуть Ливан

Румыния, следом за США и Великобританией, призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан, особенно, юг страны.

В министерстве иностранных дел это пояснили резким ухудшением ситуации в области безопасности в регионе.

Румынам, которые продолжают оставаться на территории Ливана, рекомендуют сохранять бдительность, отмечая, что ответственность за их безопасность будет лежать на них самих.

Ранее с аналогичным призывом выступили посольства США и Великобритании в Бейруте, посоветовав своим гражданам покинуть Ливан, пока еще доступны рейсы.

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