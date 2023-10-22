



Румыния тоже рекомендует своим гражданам немедленно покинуть Ливан

Румыния, следом за США и Великобританией, призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан, особенно, юг страны.



В министерстве иностранных дел это пояснили резким ухудшением ситуации в области безопасности в регионе.



Румынам, которые продолжают оставаться на территории Ливана, рекомендуют сохранять бдительность, отмечая, что ответственность за их безопасность будет лежать на них самих.



Ранее с аналогичным призывом выступили посольства США и Великобритании в Бейруте, посоветовав своим гражданам покинуть Ливан, пока еще доступны рейсы.