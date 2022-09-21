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"Ростуризм": ограничений на выезд из РФ не вводилось
21.09.2022 14:34 Ольга Белозерова

"Ростуризм": ограничений на выезд из РФ не вводилось

Глава "Ростуризма" Зарина Догузова прокомментировала сообщения о том, что гражданами, подпадающим под мобилизацию, будет запрещен выезд из России.

"По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось. Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена", - написала Догузова.

Тем временем россияне в панике скупают билеты на прямые рейсы на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и в Ереван.

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