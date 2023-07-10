



Россиянка надела детский горшок вместо шляпы: чтобы не платить за груз

В аэропорту в Москве россиянка придумала способ, как не платить за детский горшок, как за малогабаритный груз. Она решила пронести его, как шляпу, пишет Telegram-канал Mash.



Инцидент произошел в аэропорту Внуково. Негабаритный груз в виде детского горшка женщина могла пронести на борт, но только за доплату. Это возмутило россиянку и она начала перепалку с работницей аэропорта.



Последняя настаивала, что размеры горшка составляют размеры малогабаритного груза. Пассажирке же пришло в голову "гениальное решение" — надеть горшок на голову, поскольку за шляпы аэропорт не требует доплат.



Но этот вариант не сработал, и емкость пришлось оставить. Платить за его перевозку женщине оказалось финансово невыгодно.

