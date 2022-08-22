



Россияне застряли на финской границе

Российские туристы 22 августа застряли на финской границе.

Об этом сообщила Ксения Собчак со ссылкой на подписчиков.

По словам журналистки, в Торфяновке образовались огромные огромные очереди. По словам очевидцев, российскую сторону они прошли за 20 минут, а на финском КПП застряли. Образовалась очередь минимум из 150 машин.

"Наших прошли быстро, а на финской стороне стоим уже 4 часа, и по динамике стоять еще столько же. Финны не пускают демонстративно. Видимо, решили сократить не только количество выдаваемых виз, но и пропускную способность КПП. Примерно по 4 машины в час пускают”, - пожаловалась одна из туристок.