



Россиянам запретили ввозить в ЕС личные автомобили, телефоны, чемоданы и шампуни

Въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, подтвердила Еврокомиссия. Запрет касается всех автомобилей, которые могут перевозить менее 10 человек. При этом неважно, какая цель приезда в ЕС на своем автомобиле, – для его продажи или для использования в путешествии.



Российские граждане не могут даже временно ввозить в Евросоюз личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI к ст. 3i. Под запретом также находятся такие позиции, как косметика, чемоданы, ноутбуки, мобильные телефоны.



“Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI, и происходит или вывозится из России”, – говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии.