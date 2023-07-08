Новости » Путешествия
Россия намерена увеличить количество рейсов в Грузию
08.07.2023 13:20 Алина Груднева

Россия намерена увеличить количество рейсов в Грузию

Россия намерена увеличить количество рейсов в Грузию почти до 300 в неделю.

По данным "Эхо Кавказа", Росавиация обнародовала документ с разрешением на осуществление 284 рейсов.

Что примечательно, в Грузии разрешение пока что не выдали на фоне протестов, вспыхнувших в июне из-за возобновления авиасообщения между двумя странами.

Авиакомпания Red Wings, согласно документу, будет летать чаще всех - семь в неделю в Батуми, Тбилиси или Кутаиси.

Также в списке оказались такие авиакомпании, как "Россия" и "Ямал".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru