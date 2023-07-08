



Россия намерена увеличить количество рейсов в Грузию

Россия намерена увеличить количество рейсов в Грузию почти до 300 в неделю.



По данным "Эхо Кавказа", Росавиация обнародовала документ с разрешением на осуществление 284 рейсов.



Что примечательно, в Грузии разрешение пока что не выдали на фоне протестов, вспыхнувших в июне из-за возобновления авиасообщения между двумя странами.



Авиакомпания Red Wings, согласно документу, будет летать чаще всех - семь в неделю в Батуми, Тбилиси или Кутаиси.



Также в списке оказались такие авиакомпании, как "Россия" и "Ямал".