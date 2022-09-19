



Рекомендации для выезжающих за границу в период праздников месяца Тишрей

Основные моменты оценки ситуации от Штаба по борьбе с террором:



В последние два года Иран и его сателлиты активизировали свою деятельность за границей с целью нападения на израильтян. В течение 2021-2022 годов были пресечены попытки Ирана осуществить нападения на израильтян в ряде стран мира. В частности, разоблачены и сорваны попытки Ирана совершить теракты в Турции в июне этого года.



По оценке Штаба, в ближайший период Иран продолжит попытки нападений на израильские цели по всему миру, в том числе как в соседних с Ираном странах, так и в странах Западной Европы.



Глобальный джихад и организации радикального ислама, особенно «Исламское государство» (ИГИЛ) и его сторонники, по-прежнему проявляют стремление к совершению терактов, в том числе против еврейских и израильских объектов в различных странах мира. Это подкрепляется открытыми заявлениями руководителей террористических организаций, призывающих к нападениям на израильтян и евреев. Террористические организации имеют разветвленную инфраструктуру и действуют на Ближнем Востоке (с акцентом на Северном Синае), в Африке и Азии наряду с единичными атаками в других странах мира.



Штаб призывает граждан, планирующих поездку за границу, ознакомиться с информацией и проверить статус выбранных для посещения стран перед покупкой билетов.



Опубликованный документ касается исключительно террористической активности. Другими вопросами (информацией о зонах боевых действий, зонах политической нестабильности, консульских вопросах и пр.) занимается МИД.



