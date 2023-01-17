



Региональным чиновникам в РФ запрещают отдыхать за границей

Региональные власти в России решили ограничить возможность чиновников и депутатов выезжать на отдых в другие страны, но пока неофициально.



Об этом пишет российская газета "Ведомости".



Отмечается, что официально запрет власти ввести не могут, но в ряде регионов введена "настоятельная рекомендация" по поводу поездок за границу.



По информации издания, подобная практика уже действует в Марий Эл. Там рассказали, что рекомендация устная и никто из чиновников ее не нарушал. Негласные запреты на выезд из страны действуют в Чувашии и Северной Осетии, а также в Брянской области.



В Новгородской области рассказали, что "все коллеги здравомыслящие" и "не злоупотребляют поездками за границу".



