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Региональным чиновникам в РФ запрещают отдыхать за границей
17.01.2023 08:00 Ольга Белозерова

Региональным чиновникам в РФ запрещают отдыхать за границей

Региональные власти в России решили ограничить возможность чиновников и депутатов выезжать на отдых в другие страны, но пока неофициально.

Об этом пишет российская газета "Ведомости".

Отмечается, что официально запрет власти ввести не могут, но в ряде регионов введена "настоятельная рекомендация" по поводу поездок за границу.

По информации издания, подобная практика уже действует в Марий Эл. Там рассказали, что рекомендация устная и никто из чиновников ее не нарушал. Негласные запреты на выезд из страны действуют в Чувашии и Северной Осетии, а также в Брянской области. 

В Новгородской области рассказали, что "все коллеги здравомыслящие" и "не злоупотребляют поездками за границу".

 

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