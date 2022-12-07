



Работать и путешествовать – экзотические страны для цифровых кочевников

Людей, работающих вдали от дома или офиса, называют цифровыми кочевниками. Многие страны предлагают им цифровые кочевые визы – Digital Nomad.



Аргентина

Аргентина предлагает визу цифрового кочевника Nómadas digitales. Чтобы оформить вид на жительство, нужно предоставить рабочий контракт или справку, подтверждающую доходы. Визу выдают на 180 дней, продлить ее можно еще на столько же.



Бермуды

Сертификат Work From Bermuda дает на год право находиться на островах, затем его пролонгировать. Бермуды выдают визу и фрилансерам, и дистанционно обучающимся студентам, нужно это только подтвердить документально. Заявку на визу можно отправить онлайн. Требований к минимальному доходу нет.



Багамы

Островная страна создала собственную цифровую визу кочевника – "Багамские острова с расширенным доступом для путешествий" (BEATS). На нее можно подать заявку онлайн. Понадобится подтверждение занятости для удаленных работников или студенческий билет для желающих учиться дистанционно.



Бразилия

Для получения вида на жительство сроком на год в Бразилии придется подтвердить свой доход в размере 1500 долларов в месяц или иметь на счете 18 тысяч долларов. Заявку подать можно уже в стране, приехав туда как турист.



Исландия

Претендовать на исландскую визу сроком на 180 дней сложнее – нужно подтвердить доход не менее 7275 долларов ежемесячно или 9460 долларов в месяц, если планирует проживать в стране вместе с партнером. При этом не разрешается работать на местных работодателей.



Коста-Рика

В Коста-Рике виза кочевника на год называется "эстансией". Для ее получения необходимо подтвердить доход в размере 3000 долларов в месяц за предыдущий год. Также нужно иметь годовое медицинское страхование. Визу можно продлить еще на год, если владелец визы провел не менее 180 в стране.



Норвегия

Здесь предоставляется вид на жительство для частично удаленной работы – виза независимого подрядчика, имеющего источник дохода за границей. Вид на жительство выдают на 2 года. Минимальный чистый доход должен быть не менее 35 719 евро в год. Для получения визы нужно, чтобы у работника был хотя бы один норвежский клиент.