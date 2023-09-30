



Пять привлекательных стран ЕС с невысокими налогами и приятной погодой

В Европе есть пять наиболее привлекательных стран с преимущественно солнечной погодой и нетяжелым налоговым обременением, которые иностранные туристы могут рассмотреть для переезда. К такому выводу пришли эксперты HSBC Expat, составив соответствующий рейтинг.

Топ-5 европейских, где для иностранцев идеально сочетается финансовая выгода и климат.

Кипр

Болгария

Румыния

Мальта

Андорра

Остров славится своими низкими налоговыми ставками и благоприятной погодой. Налоговые ставки начинают применяться к доходам более 19'500 евро (20%), к доходам, превышающим 28'001 евро, ставка составит 25% и увеличится до 30%, если сумма заработка составит от 36'301 до 60'000 евро.“Каждый третий человек, переехавший на Кипр, сделал это из-за налогов и погоды”, – отметили эксперты.Болгария предлагает ставки налога в 10% для болгар, независимо от их дохода и места жительства, даже если они находятся за границей. Те же ставки применяются к доходам от самозанятости, тогда как физические лица-нерезиденты облагаются налогом только по их доходам из источников в Болгарии.Страна также радует туристов по солнечным дням и низким налоговым обязательствам. Ставка подоходного налога с физических лиц составляет около 10%. Ставка на добавленную стоимость – 19% (стандартная) и 5% (сниженная).Остров славится как своей природной красотой, так и налоговыми льготами. Ставки подоходного налога зависят от годового облагаемого налогом дохода и составляют 15% для сумм до 10'500 евро и 25% – от 15'800 до 60'000 евро.Несмотря на схожую с Испанией погоду, эта менее популярная у туристов страна предлагает низкие налоговые ставки. Резиденты и компании облагаются 10-процентным налогом на прибыль. Кроме того, там нет налога с продаж, но есть 4,5% НДС.