



Путешественников призвали прибыть завтра в аэропорт Бен-Гурион пораньше

Управление аэропортов Израиля призывает завтра путешественников прибыть на свои рейсы в аэропорт Бен-Гурион пораньше в связи с планами протестующих перекрыть дороги.



Сообщается, что те, кто может, должны прибыть поездом, добавив, что пассажиры должны быть на связи с авиакомпаниями, которыми они летят.



“Управление аэропортов Израиля сделает все возможное, чтобы пассажиры завтра вылетели в запланированное время, и чтобы в аэропорту Бен-Гурион была обеспечена бесперебойная работа”, — говорится в заявлении.



