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Путешественников призвали прибыть завтра в аэропорт Бен-Гурион пораньше
08.03.2023 17:22 Ирина Демьянова

Путешественников призвали прибыть завтра в аэропорт Бен-Гурион пораньше

Управление аэропортов Израиля призывает завтра путешественников прибыть на свои рейсы в аэропорт Бен-Гурион пораньше в связи с планами протестующих перекрыть дороги.

Сообщается, что те, кто может, должны прибыть поездом, добавив, что пассажиры должны быть на связи с авиакомпаниями, которыми они летят.

“Управление аэропортов Израиля сделает все возможное, чтобы пассажиры завтра вылетели в запланированное время, и чтобы в аэропорту Бен-Гурион была обеспечена бесперебойная работа”, — говорится в заявлении.

 

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