



Протестующие могут сорвать рейсы в аэропорту Бен-Гурион



Противники правовой реформы в четверг могут сорвать рейсы в международном аэропорту Бен-Гурион.



Об этом говорится в отчете "Кан".



Из аэропорта запланирован вылет премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Италию, куда он собирается отправиться с дипломатическим визитом.



Ожидается, что демонстранты попытаются сорвать не только его рейс, но и вылет тысяч израильтян и иностранцев из страны.



"В четверг по всей стране пройдут сотни акций протеста против закона о диктатуре. Чем больше правительство будет попирать демократию, тем больше мы будем ее защищать. Мы своими телами и душами остановим разрушение израильской демократии", — сказали организаторы протестов.





