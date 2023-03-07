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Протестующие могут сорвать рейсы в аэропорту Бен-Гурион
07.03.2023 21:15 Алина Груднева

Протестующие могут сорвать рейсы в аэропорту Бен-Гурион


Противники правовой реформы в четверг могут сорвать рейсы в международном аэропорту Бен-Гурион.

Об этом говорится в отчете "Кан".

Из аэропорта запланирован вылет премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Италию, куда он собирается отправиться с дипломатическим визитом.

Ожидается, что демонстранты попытаются сорвать не только его рейс, но и вылет тысяч израильтян и иностранцев из страны.

"В  четверг по всей стране пройдут сотни акций протеста против закона о диктатуре. Чем больше правительство будет попирать демократию, тем больше мы будем ее защищать. Мы своими телами и душами остановим разрушение израильской демократии", — сказали организаторы протестов.


 

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