



Просто спасибо: Почему не стоит аплодировать пилотам после посадки самолета

Британский эксперт по этикету Джо Брайант рассказал, почему лучше не хлопать в ладони во время посадки самолета, пишет издание Daily Star.



Эксперт утверждает, что пилоты и бортпроводники видят в аплодисментах “грубость, проявление недоверия и даже сарказма”.



“Аплодисменты не обязательны после приземления и являются грубостью по отношению к пилотам. Если посадка прошла хорошо, аплодисменты предполагают удивление мастерством пилотов. Если же плохо – аплодисменты будут восприняты оскорбительно саркастичными”, – говорит Брайант.



По его словам, “есть более вежливые способы выразить свою благодарность”. Например, просто сказать “спасибо” при выходе из самолета.