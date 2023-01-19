



Предупреждение о хаосе на Песах в аэропорту Бен-Гурион

Комитет работников Управления аэропортов предупреждает, что если новые работники не будут наняты немедленно, очереди в аэропорту Бен-Гурион во время праздника будут очень длинными - из-за нехватки около 750 работников.



Комитет работников администрации аэропорта Бен-Гурион объявил , что в аэропорту наблюдается острая нехватка работников в сфере безопасности и оперативных подразделений. В связи с этим комитет предупреждает, что если дополнительные работники не будут наняты немедленно, очереди в аэропорту во время Песаха будут очень длинными, и пассажиры будут вынуждены ждать долгие часы.



Нехватка работников службы безопасности в Израиле началась с возвращением рейсов к полному расписанию после периода коронавируса. Сегодня не хватает около 750 работников, в основном охранников на местах, что создает длинные очереди и даже проблему с доставкой багажа из самолета пассажирам после их возвращения в Израиль.



Комитет работников администрации аэропорта заявил, что если не будет решения этого вопроса, и в связи с увеличением числа пассажиров, они ожидают хаос во время пасхальных праздников на местах. "Если им не удастся набрать работников к Песаху, мы окажемся в беде", - утверждает председатель комитета Пинхас Идан. "Люди, которые сегодня ждут в очереди час или два, будут ждать и пять часов, и будет много задержек. Я повторяю руководству и всем, кого это волнует, что необходимо набрать больше сотрудников, потому что это только промо-ролик того, что произойдет".



Между тем, следует отметить, что в прошлом году Управление аэропортов провело два раунда набора сотрудников, в ходе которых тем, кто вступил и подписался на год, были обещаны различные льготы и высокая зарплата. Льготы были адаптированы в основном для студенческой аудитории. Например, Управление предлагает участвовать в финансировании обучения в университете, предоставляя грант в размере 10 391 шекеля для получения первой степени и чуть более 14 000 шекелей для тех, кто учится в на вторую.