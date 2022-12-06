



Представлен отчет о выполнении требований по безвизовому режиму с ЕС

Еврокомиссия представила отчет, согласно которому все страны-партнеры выполняют требования либерализации визового режима.

В документе сказано, что государства добились прогресса в выполнении рекомендаций по механизму приостановки выдачи виз, предписанных в прошлом году.

Еврокомиссия считает необходимым усилить борьбу с нелегальной миграцией, сотрудничество с пограничным агентством ЕС Frontex, а также борьбу с контрабандой, организованной преступностью, коррупцией.

Кроме того, указывается необходимость предоставление гражданства лицам из третьих стран, которые хотят воспользоваться безвизовым режимом с ЕС за деньги.

В рамках безвиза, который в настоящий момент имеет 61 страна, в Шенгенскую зону с биометрическим паспортом могут въезжать на 90 из 180 дней без визы. С конца 2023 года будет запущена Европейская система информации и авторизации для путешествий (ETIAS).

"Что касается Украины, то, поскольку рамки настоящего доклада охватывают период до конца 2021 года, он в основном отражает ситуацию до начала неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины 24 февраля 2022 года", - сообщает ЕК.