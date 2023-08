Потоп в аэропорту Франкфурта: пассажирам пришлось ждать вылета часами

В аэропорту Франкфурта из-за проливных дождей произошел потом, который привел к серьезным сбоям в работе.



Пассажиры часами не могли вылететь из-за огромного количества воды на взлетно-посадочных полосах.



Непогода привела к приостановке всех наземных операций. В итоге, было отменено около 70 рейсов, а еще 23, которые должны были приземлиться, были перенаправлены на другие места.



Сбои в работе аэропорта начались еще 16 августа и продолжились на следующий день.

Had quite a few DM’s from people wondering why flights were diverting away from Frankfurt….here’s your answer 👇💦



pic.twitter.com/05ZAoFO2WN