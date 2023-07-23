



Пошли прочь: Амстердам ввел запрет на целый вид туризма

В Амстердаме местные власти приняли радикальное решение, заявив “Пошли прочь” целому виду туризма.



Муниципалитет Амстердама, столицы Нидерландов, запретил стоянку крупных круизных лайнеров в центре города. Сообщается, что запрет – это “радикальное решение, направленное на снижение количества посетителей и загрязнение окружающей среды”.



"Большие корабли не подходят для целей устойчивого развития города", – заявили в муниципалитете, закрыв терминал круизных судов на реке Эй, рядом с главным железнодорожным вокзалом Амстердама. Запрет принят подавляющим большинством голосов в городском совете.



До этого муниципалитет запретил курение каннабиса на улицах в центре Амстердама, а также предупредил молодых британцев, которые хотели устроить в городе масштабный мальчишник, что им не стоит не приезжать.