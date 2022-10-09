



Посещение национальных парков Таиланда для иностранцев подорожало в два раза

Пять национальных парков Таиланда в качестве "приветствия" вернувшимся иностранным туристам объявили о новой плате за вход — она вырастет вдвое. При этом плата для тайцев остается неизменной.

Официальная причина такого повышения платы — снижение антропогенной нагрузки, однако его "национальная ориентированность" может вызвать вопросы у туристов, которых она ударит по карману. В прошлом году плата за вход как для тайцев, так и для иностранцев составляла 200 бат или 5.3 доллара. Но госчиновники решили, что возвращение туристов следует "отметить".



Решение было опубликовано на странице Департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений в Facebook — это документ на две страницы о новых правилах и плате за билеты.



Цены и парки следующие:



Национальный парк Као Яй в центральной провинции Накхонратчасима, Прачинбури, Сарабури и Накхон Найок. Взрослый билет подорожает 400 бат, Детский: 200 бат



Као Лаем Я – Национальный парк Му Ко Самет в восточной провинции Районг (включая Ко Талу, Ко Куди, Кхам – Ко Круай) Взрослый: 300 бат, детский: 150 бат



Национальный морской парк Му Ко Анг Тонг в южной провинции Сурат Тани (включая Ко Вуа и Лаб и Ко Маэ Ко). Взрослый: 300 бат, детский: 150 бат



Hat Nappharat Thara-Mu Национальный парк Ко Пхи Пхи в южной провинции Краби (включая острова Пхи Пхи Дон, Ко Пхи Пхи Лей и Ко Май Пхай) Взрослый: 400 бат, дети: 200 бат



Национальный парк Му-Ко-Ланта в южной провинции Краби (включая острова Ко-Рок, Ко-Нгай, Ко-Ха и Ко-Хин-Даэнг – Конг-Хин-Муанг) Взрослый: 400 бат, дети: 200 бат



Отметим, что, по крайней мере, последние парки, то есть острова, были очень популярны даже у европейских туристов. Остановит ли туристов необходимость платить почти 11$ по нынешнему курсу – вопрос, но сумма на семью получится явно немалая.