



Поможет путешественникам: в Израиле представили полезное приложение

Министерство иностранных дел Израиля выпустило приложение TravIL, призванное помочь израильским путешественникам быть в курсе предупреждений и легко связаться с официальными лицами в случае чрезвычайной ситуации.



Об этом сообщает Times of Israel.



Путешественники, скачавшие приложение на свой смартфон, получат доступ к рекомендациям министерств иностранных дел и здравоохранения, предупреждениям о поездках от Совета национальной безопасности, адресам и номерам телефонов местных консульских учреждений и визовым инструкциям, адаптированных для места, где они путешествуют.



Кроме этого, в приложении есть функция, позволяющая пользователю автоматически вызвать местные службы экстренной помощи, если это необходимо.



Помимо жизненно важных обновлений и информации о чрезвычайных ситуациях, приложение также содержит культурные советы для путешественников.



В настоящее время в приложении нет стран, с которыми у Израиля нет дипломатических отношений, но есть Катар, который в этом месяце принимает чемпионат мира по футболу.