



Польша настаивает на "визовом бане" для россиян в ЕС

Польша настаивает на повсеместном в Евросоюзе прекращении выдачи виз для россиян.

Об этом сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

По его словам, "визовый бан" нужно ввести для всех россиян, за исключением "гуманитарных" случаев.

"Сегодня не время пользоваться деньгами российских туристов. Мы должны послать очень четкий сигнал России, всем российским гражданам, что ваша деятельность недопустима и преступна, так как тот, кто поддерживает преступление, также совершает преступление", - подчеркнул Моравецкий.