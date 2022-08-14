



Польша готовится запретить выдачу виз россиянам

Польша разрабатывает концепцию по отказу в выдаче виз россиянам.

По данным "Радио Польша", об этом сказал заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик.

"Против этого выступают крупные страны-члены ЕС, включая Германию, Францию ​​и Нидерланды. В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран о приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан РФ, Польша работает над новым решением", – отметил он.

По словам Вавжика, уже несколько недель ведутся переговоры с такими странами Евросоюза, как Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Словакия.

Глава МИД Чехии Ян Липовский хочет обсудить всеобщую приостановку в ЕС выдачи виз для россиян на встрече министров иностранных дел в конце августа.