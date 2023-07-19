



Подростку запретили пользоваться услугами авиакомпании за попытку скиплагинга

17-летний Логан Парсонс был дисквалифицирован на три года для полетов на рейсах American Airlines после того, как попытался использовать “пропускной” билет за 150 долларов — способ экономии средств, запрещенный многими авиакомпаниями, пишет IBT.



“Его билет был аннулирован, и он был исключен из АА на три года, но на самом деле он никогда не делал ничего плохого. Он даже не получил свой посадочный талон”, — сказал Business Insider Хантер, отец подростка.



Скиплагинг представляет собой противоречивую практику экономии средств, когда пассажир бронирует поездку с пересадкой, но выходит в городе с промежуточной остановкой и отказывается от последнего этапа полета. Авиакомпании обычно оценивают стыковочные рейсы по более низкой цене, чем прямые рейсы.



В случае с Логаном он должен был вылететь из Гейнсвиля, штат Флорида, в Нью-Йорк. У него была остановка в Шарлотте, Северная Каролина, штате, где проживает его семья. 17-летнего парня отвели в сторону для допроса после того, как они увидели его водительское удостоверение Северной Каролины.



Впоследствии его билет был аннулирован, и семье пришлось купить прямой билет, чтобы подросток смог добраться до дома. Аннулированный билет стоил 150 долларов. Семья заплатила 400 долларов за билет на прямой рейс.



В беседе с местными СМИ Хантер подтвердил , что его сын скиплагил, и сказал, что семья использовала Skip Lagged, веб-сайт, специально предназначенный для составления списка поездок по скрытым городам. Хантер также отметил, что они не знали, что авиакомпании запрещают скиплагинг.



“Наши опасения заключаются в том, что он несовершеннолетний, и его как бы оставили на произвол судьбы в нескольких штатах. Это первый раз, когда он летит, и он действительно не знает, что делает. Это кажется мне немного суровым. Я просто не понимаю, зачем они это сделали, — сказал Хантер. - Я думаю, что строгое предупреждение: ”Эй, это не одобряется, если вы сделаете это снова, будут последствия, финансовые санкции”.



